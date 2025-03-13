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18:41, 13 марта 2025Мир

В США сравнили Украину с преступной организацией

Макгрегор: Украина ведет себя как преступная организация
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: STRINGER / Reuters

Руководство Украины, в отличие от России, ведет себя как преступная организация. Об этом заявил отставной полковник Вооруженных сил США Дуглас Макгрегор в социальной сети Х.

«Русские высокоорганизованы, дисциплинированы и могут остановиться в любой момент, украинцы же не такие. Сейчас они ведут себя как преступная организация», — заявил Макгрегор.

Отставной полковник призвал обратить на поведение Киева «пристальное внимание на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня».

Ранее Макгрегор заявил, что возобновление военной помощи США Украине является «безумным» решением и не будет способствовать окончанию вооруженного конфликта.

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