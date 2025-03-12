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17:11, 12 марта 2025Мир

В США сделали жесткое предупреждение после возобновления военной помощи Украине

Макгрегор: Возобновление военной помощи США Украине является безумным
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roland Balik / U.S. Air Force / Reuters

Возобновление военной помощи США Украине является «безумным» и не будет способствовать окончанию вооруженного конфликта. Об этом заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Вооруженных сил (ВС) США Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Это решение безумно. Оно ведет не туда. Если вы хотите остановить эту войну, то нужно прекратить отправку оружия», — предупредил военный аналитик.

Макгрегор также подчеркнул, что для американской стороны конфликт на Украине не имеет каких-либо стратегических интересов. Поэтому он призвал как можно скорее его завершить.

Ранее Макгрегор заявил, что европейцы уже не верят в миф, что русские якобы «придут и все захватят». По словам военного аналитика, чтобы остановить конфликт на Украине, необходимо прекратить поставлять помощь Киеву, четко показать Франции, Великобритании и Германии, что США больше не участвуют в этом.

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