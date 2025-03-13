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10:53, 13 марта 2025Бывший СССР

Военблогер рассказал о продвижении Российской армии в Сумской области

Военблогер Подоляка: ВС России продвигаются в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Военный блогер Юрий Подоляка рассказал о продвижении подразделений Вооруженных сил России в Сумской области Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вчера наши штурмовики сумели зайти в Басовку и там закрепиться. Противнику уже очевидно не хватает сил сдерживать здесь наше дальнейшее наступление», — написал Подоляка.

По его словам, ВСУ могут прекратить активность в районе Покровска и Торецка, ввиду большей значимости города Сумы.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что после взятия Суджи в Курской области на границе с Сумской областью активизировались боевые действия.

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