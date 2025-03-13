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01:04, 13 марта 2025Мир

Захарова ответила на слова Сырского о «маневрах» ВСУ в Курской области

Захарова назвала ситуацию для Украины в Курской области суджанской трубой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главнокомандующего украинской армией Александра Сырского о «маневрах» военнослужащих в Курской области.

«В переводе на русский: для киевского режима дело-труба, суджанская труба», — написала дипломат.

Ранее Сырский назвал отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области «маневром на более выгодные рубежи». Он подчеркнул, что главным приоритетом для него является сохранение жизней украинских солдат.

До этого начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов сообщил об освобождении 86 процентов территории Курской области, которую занимали ВСУ — около 1100 квадратных километров.

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