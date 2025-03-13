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13:06, 13 марта 2025Из жизни

Женщина узнала о беременности и родила ребенка на следующий день

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Женщина из Китая обнаружила, что беременна, и родила ребенка на следующий день. Об этом пишет South China Morning Post.

Бьюти-блогерша из провинции Цзянсу рассказала о необычном случае на своей странице в соцсетях. По ее словам, она понятия не имела, что беременна: на протяжении всего срока у нее не прекращались менструации. Кроме того, женщина не испытывала никаких других симптомов, которые обычно ассоциируют с беременностью: у нее не было утренней тошноты, ребенок не пинался, эмоциональный фон оставался стабильным, а живот не увеличивался. При этом на ранних сроках у нее были подозрения, но все три теста на беременность, что она сделала, оказались отрицательными.

Она впервые поняла, что с ней что-то не так 6 ноября 2024 года, когда у нее внезапно началось ничем не спровоцированное кровотечение. Когда на следующий день она пришла в больницу, то узнала, что находится на 34-й неделе беременности. 8 ноября утром ее госпитализировали. Врачи опасались осложнений, поэтому через несколько часов после этого женщине сделали кесарево сечение. Поскольку мальчик родился недоношенным, он некоторое время провел в кювезе для новорожденных. Однако сейчас ребенок абсолютно здоров.

Блогерша призналась, что жалеет, что узнала о беременности так поздно. Весь срок она не ограничивала себя ни в кофеине, ни в курении. Кроме того, она прыгала с большой высоты на тарзанке и поднимала тяжелые предметы.

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Ранее сообщалось, что уверенная в своей бесплодности жительница Китая узнала о беременности за четыре часа до родов. В больницу она обратилась с жалобой на онемение рук.

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