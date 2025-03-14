Саакашвили объяснил свой приговор ужином с Трампом

Саакашвили: Меня осудили за ужин с Трампом

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил свой новый приговор ужином с нынешним президентом США Дональдом Трампом в 2012 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«По приказу Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта" — прим. «Ленты.ру») прокуратура возбудила против меня дело о хищении денег. (...) В деле есть квитанции за ужин и другие расходы, связанные с приемом Дональда Трампа в Тбилиси и Батуми в 2012 году», — написал бывший президент Грузии.

Саакашвили также заявил, что это не последний приговор. Он напомнил о деле, связанным с российско-грузинским конфликтом в 2008 году. Власти Грузии обвиняют его по ряду эпизодов.

Ранее в Грузии суд назначил Михаилу Саакашвили девять лет тюрьмы по делу о растрате средств. Позже российская телеведущая и медиаменеджер грузинского происхождения Тина Канделаки прокомментировала этот приговор словами: «Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии».