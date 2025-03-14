«В Киеве буйство». Во Франции рассказали о ярости Зеленского после того, как Путин одобрил идею перемирия

Филиппо: Зеленский разозлился из-за согласия Путина на прекращение огня

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X охарактеризовал поведение украинского лидера Владимира Зеленского после заявления президента России Владимира Путина как истерику. Речь идет о согласии российского лидера на прекращение огня.

«Видимо, Зеленский чувствует возмущение и ярость из-за того, что Путин согласился на прекращение огня <...> в Киеве буйство», — поделился мнением французский политик.

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

На Западе оценили положение Киева после одобрения Путиным идеи перемирия

О реакции Зеленского написала газета The New York Times, назвав ее резкой. «Позднее в тот же день Зеленский, резко высказываясь, заявил, что российский лидер выдвинул так много условий, что "ничего вообще не получится, либо ничего не будет получаться так долго, насколько это возможно"», — сообщили авторы материала.

Кроме того, западные журналисты выразили мнение, что условия Путина по перемирию могут поставить Зеленского в невыгодное положение.

В свою очередь, политолог, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов указал на хитрый расчет украинского лидера. По мнению эксперта, политик рассчитывал на то, что Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня.

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Путин назвал условия прекращения огня

13 марта Путин сказал, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, но с определенным условием. Это заявление президент сделал по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве.

Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса Владимир Путин президент России

При этом российский лидер отметил, что вопросы контроля и верификации соблюдения режима прекращения огня в настоящий момент остаются непонятными. «Эти 30 суток [прекращения огня] будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?» — задался вопросом российский лидер. Также он обратил внимание на протяженность линии фронта.

Путин добавил, что готов обсудить тему со своим американским коллегой Дональдом Трампом по телефону.

Тем же вечером, вскоре после высказываний Путина, Зеленский назвал слова российского лидера «предсказуемыми и манипулятивными», а также предположил, что он готовится отклонить ее. «Москва окружает идею прекращения огня такими предварительными условиями, что она либо проваливается, либо затягивается как можно дольше», — заявил президент Украины.

Украинский лидер призвал «усилить давление» на Россию и применять «работающие» санкции.