Местные жители сообщили о взрывах в Волгограде

SHOT: ВСУ атаковали беспилотниками Волгоград

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоград и населенные пункты в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

В Волгограде было слышно от пяти до восьми взрывов. Кроме того, были видные яркие вспышки в небе. В северной части города мог возникнуть пожар.

Местные жители сообщили, что несколько беспилотников уничтожили в области над селом Мариновка, посёлком Котлубань и рабочим посёлком Иловля.

В ночь на 14 марта украинские беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в Туапсе. Местные жители слышали около десяти громких взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода примерно в 2:55. После этого в городе сработала тревожная сирена, а в районе предприятия началось возгорание.