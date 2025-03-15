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04:57, 15 марта 2025Россия

Местные жители сообщили о взрывах в Волгограде

SHOT: ВСУ атаковали беспилотниками Волгоград
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Волгоград и населенные пункты в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

В Волгограде было слышно от пяти до восьми взрывов. Кроме того, были видные яркие вспышки в небе. В северной части города мог возникнуть пожар.

Местные жители сообщили, что несколько беспилотников уничтожили в области над селом Мариновка, посёлком Котлубань и рабочим посёлком Иловля.

В ночь на 14 марта украинские беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в Туапсе. Местные жители слышали около десяти громких взрывов в районе местного нефтеперерабатывающего завода примерно в 2:55. После этого в городе сработала тревожная сирена, а в районе предприятия началось возгорание.

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