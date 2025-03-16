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20:08, 16 марта 2025Мир

Белый дом назвал идею «вытеснить русских» с украинских территорий шагом к третьей мировой

Белый дом выступил против вытеснения России с украинских территорий
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Желающие «вытеснить русских» с захваченных украинских территорий могут спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц в эфире ABC News.

«Несогласие с реалиями на земле желающих вытеснить русских может привести к третьей мировой», — сказал он.

Уолтц также рассказал, что мирное урегулирование на Украине будет связано с отказом Киева от части территорий для гарантий безопасности со стороны западных стран.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал территориальный вопрос в конфликте Украины и России сложным. При этом украинский лидер отметил, что Киев никогда не признает российскими Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

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