Экс-советник бывшего президента Украины рассказал о зажатом США и Россией Зеленском

Соскин: Зеленский оказался между молотом Трампа и наковальней Путина

США и Россия зажали Владимира Зеленского как между молотом и наковальней, потому что интересы этих стран на Украине совпадают. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он сказал, что Зеленского зажали как между молотом и наковальней. По словам Соскина, молот — это президент США Дональд Трамп, а наковальня — президент России Владимир Путин. «Они его теперь хлопают очень сильно», — рассказал бывший советник.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники опасаются желания президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина убрать с должности президента Украины Владимира Зеленского.