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17:00, 16 марта 2025Бывший СССР

Экс-советник бывшего президента Украины рассказал о зажатом США и Россией Зеленском

Соскин: Зеленский оказался между молотом Трампа и наковальней Путина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

США и Россия зажали Владимира Зеленского как между молотом и наковальней, потому что интересы этих стран на Украине совпадают. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он сказал, что Зеленского зажали как между молотом и наковальней. По словам Соскина, молот — это президент США Дональд Трамп, а наковальня — президент России Владимир Путин. «Они его теперь хлопают очень сильно», — рассказал бывший советник.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники опасаются желания президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина убрать с должности президента Украины Владимира Зеленского.

Вот это да!
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