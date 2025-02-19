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21:14, 19 февраля 2025Бывший СССР

Стало известно мнение Киева о союзе Трампа и Путина

Politico: Украинские чиновники опасаются союза Трампа и Путина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинские чиновники опасаются желания президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина убрать с должности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимного бывшего украинского министра.

«Трамп и Путин хотят убрать Зеленского — их союз вызывает беспокойство», — заявил собеседник издания.

Источник Politico озвучил мнение Киева о возможном союзе Трампа и Путина и допустил сознательное желание Зеленского удерживать власть настолько долго, насколько возможно. Украинский экс-министр подчеркнул, что действия Зеленского только усугубят дипломатическое положение страны.

Ранее Зеленский высказался об отношениях Трампа и Путина. По его словам, у российского и американского президентов очень хорошие отношения.

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