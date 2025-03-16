Подозреваемого в убийстве неонациста Ганула доставили в суд в бронежилете и шлеме

Подозреваемого в убийстве Ганула доставили в суд в бронежилете и шлеме

Сергея Шалаева, подозреваемого в убийстве неонациста Демьяна Ганула доставили в суд в бронежилете и шлеме. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Сам Шалаев почему-то стоит в бронежилете и в каске (вероятно, опасаются, что на него может быть совершено покушение)», — говорится в публикации.

Во время заседания выяснилось, что подозреваемый был командиром взвода 28-й механизированной бригады украинских войск, которая дислоцировалась в Одессе.

Ганул был выходцем из «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Он основал организацию «Уличный фронт». В 2014 году Ганул принял участие в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. Тогда погибли 48 человек, еще 120 получили ранения.

В 2022 году Ганул подал петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением внести в школьную программу предмет «русофобия». В тексте обращения националист заявил, что после начала боевых действий на Украине ненависть граждан страны ко всему российскому многократно выросла.