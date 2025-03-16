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15:19, 16 марта 2025Бывший СССР

Россиянин получил ранение в Абхазии при странных обстоятельствах

МВД заинтересовалось ранением россиянина в Гагре
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

В Гагре отдел дознания УВД проводит проверку обстоятельств, при которых 43-летний россиянин Константин Белозеров получил ранение ноги. Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

По данным агентства, Белозеров поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести днем 13 марта с колотым сквозным ранением левой голени. По неофициальным данным, пострадавший получил ранение ноги из-за ссоры с гражданином Абхазии в кафе. В настоящее время россиянин проходит дальнейшее лечение в Сухуме.

Ранее сообщалось, что перестрелка в кафе в столице Абхазии Сухуме попала на камеры видеонаблюдения.

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