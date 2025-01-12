Перестрелка в одном из кафе Абхазии попала на видео

Камеры сняли перестрелку в кафе в центре Сухума

Перестрелка в кафе в столице Абхазии Сухуме попала на камеры видеонаблюдения. Кадры публикует Telegram-канал «Сочи онлайн».

На оказавшемся в сети ролике видно, как в заведении раздаются выстрелы. Затем к кафе подъехали двое мужчин, зашли внутрь, а оказавшийся снаружи стрелок открыл по ним огонь из пистолета, а те начали стрелять в ответ.

После этого злоумышленник скрылся. Спустя несколько минут на место ЧП прибыла бригада скорой помощи, которая на носилках погрузила одного из пострадавших в машину.

Позднее выяснилось, что в ходе стрельбы несовместимые с жизнью ранения получили три человека, двое из котороых — родные братья 1986 и 1988 годов рождения. Стрелка задержали, у него изъяли орудие преступления.