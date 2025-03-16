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08:35, 16 марта 2025Мир

Стало известно отношение Украины к условиям России по перемирию

Bloomberg: Украина и Европа могут отказаться принять условия России по перемирию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Украина и Европа могут не принять условия России для заключения соглашения о прекращении огня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Как ожидается, (предложенные Москвой условия перемирия — прим. "Ленты.ру") будут неприемлемы для украинцев и других европейцев, по словам западных сотрудников служб безопасности», — говорится в статье.

Агентство отмечает, что США пока не отреагировали на предложения России. В то же время президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вашингтона «четкого» и «твердого» ответа в случае отказа Москвы от прекращения огня.

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за возможное перемирие с Киевом, но здесь есть нюансы. Один из них — Курская область. Российский лидер назвал выгодным для Украины 30-дневное перемирие. Он уверен, что украинская сторона добивается решения этого вопроса, поскольку все ее военные в регионе заблокированы.

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