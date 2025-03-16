Аналитик Меркурис: РФ имеет исторически обоснованные опасения о прекращении огня

Несмотря на то, что предложение Соединенных Штатов Америки о прекращении огня не было отвергнуто, оно вызывает у российской стороны обоснованные опасения, считает британский аналитик Александр Меркурис. Он оценил слова президента РФ Владимира Путина и попытался объяснить его реакцию.

«У России есть исторически обоснованные опасения: прошлые прекращения огня не соблюдались», — рассказал эксперт, добавив, что, по мнению РФ, целью прекращения боевых действий станет попытка улучшить положение Украины на фронте.

Он также напомнил, что договоренности были сорваны уже два раза. «Первое — Минские соглашения, которые, по признанию самих украинцев, они не собирались соблюдать, но использовали их для перевооружения и подготовки армии для войны с молчаливого согласия Европы», — отметил Меркурис.

Второй случай — Стамбульская сделка в апреле 2022 года, когда «европейские лидеры сорвали сделку», резюмировал аналитик.

Ранее Путин заявил, что Россия согласна с предложением США по прекращению боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, однако есть некоторые вопросы. По словам политика, 30-дневное перемирие будет крайне выгодным шагом для Киева, так как в данный момент все группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области заблокированы.