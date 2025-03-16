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07:14, 16 марта 2025Бывший СССР

Раскрыт способ ВСУ вычислить укрытия мирных жителей в ДНР

РИА Новости: ВСУ вычисляли укрытия мирных жителей в Шевченко по наличию собак
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вычисляли укрытия мирных жителей в Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) по наличию собак. Об этом сообщила эвакуированная из поселка жительница в беседе с РИА Новости.

Она рассказала, что после того, как укрытие было обнаружено, украинские военные ночью ударяли по нему тяжелыми дронами «Баба-Яга». По словам собеседница агентства, днем местные жители чувствовали себя относительно спокойно, однако ночью выход на улицу означал «стопроцентную смерть».

Ранее жительница Шевченко сообщила, что солдаты ВСУ прямой наводкой из танка обстреливали гражданские машины. Она отметила, что единственная дорога, по которой пропускали мирных жителей в Красноармейск (украинское название — Покровск) за водой, проходила через поселок Металлист, в котором были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ и на протяжении года стоял украинский танк.

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