Жительница поселка Шевченко в ДНР: Танк ВСУ обстреливал гражданские машины

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) прямой наводкой из танка обстреливали гражданские машины. Об этом РИА Новости рассказала эвакуированная жительница поселка Шевченко в пригороде Покровска в Донецкой народной республике (ДНР).

По ее словам, украинские военные «специально взорвали воду». Она уточнила, что единственная дорога, по которой пропускали мирных жителей в Красноармейск (украинское название — Покровск) за водой, проходила через поселок Металлист, в котором были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ и на протяжении года стоял украинский танк. В ноябре прошлого года собеседница агентства ехала по данной дороге, когда украинский танк начал стрелять в гражданскую машину. «Когда мы ехали назад, сперва дрон за нами летел с 21-й шахты. <...> Спасло одно, что у нас много воды было. И русских тогда не было. Обстреливала украинская армия», — сказала она.

Ранее жительница Селидово Марина Ковалева рассказала, что украинские военнослужащие в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали местных жителей.