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06:49, 30 декабря 2024Бывший СССР

В Селидово рассказала о расстреле ВСУ мирных жителей

Жительница Селидово Ковалева обвинила ВСУ в расстреле мирного населения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жительница Селидово Марина Ковалева рассказала, что украинские военнослужащие в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали местных жителей. Ее слова приводит РИА Новости.

Ковалева рассказала, что со своей семьей жила на втором этаже многоэтажного дома. Во время боевых действий они питались вместе с соседом Юрием. Однажды жильцы дома пустились на первый этаж, чтобы взять лекарства и спальные принадлежности у соседей. Юрий с сыном Марины зашли на кухню, где их заметили украинские военные и попросили их выйти на улицу.

«Соседка потом с первого этажа, она говорит: я в глазок видела, но повязки не было. То есть различительных каких-то [знаков], говорит, форму, говорит, я не поняла. Ну, зеленая, зеленая», — отметила она.

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