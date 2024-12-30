Жительница Селидово Ковалева обвинила ВСУ в расстреле мирного населения

Жительница Селидово Марина Ковалева рассказала, что украинские военнослужащие в Селидово в ДНР переодевались в форму без знаков отличия и расстреливали местных жителей. Ее слова приводит РИА Новости.

Ковалева рассказала, что со своей семьей жила на втором этаже многоэтажного дома. Во время боевых действий они питались вместе с соседом Юрием. Однажды жильцы дома пустились на первый этаж, чтобы взять лекарства и спальные принадлежности у соседей. Юрий с сыном Марины зашли на кухню, где их заметили украинские военные и попросили их выйти на улицу.

«Соседка потом с первого этажа, она говорит: я в глазок видела, но повязки не было. То есть различительных каких-то [знаков], говорит, форму, говорит, я не поняла. Ну, зеленая, зеленая», — отметила она.