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12:47, 17 марта 2025Мир

Европа испугалась лишения доступа к вооружениям США

Euractiv: Лидеры ЕС опасаются, что могут лишиться доступа к вооружениям США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) опасаются, что могут лишиться доступа к вооружениям США, которые они покупали десятилетиями. Об этом сообщает Euractiv.

«Европейские лидеры уже несколько недель пребывают в смятении от осознания того, что они больше не могут рассчитывать на то, что США придут им на помощь», — говорится в материале.

Отмечается, что решение властей США ограничить Киеву доступ к разведывательной информации и прекращение поставок оружия Украине после визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон вызвали тревогу в европейских столицах. Это связано с тем, что США могут применить подобные меры и в отношении Европы.

«Если США просто скроют программное обеспечение или другую важную информацию, необходимую для работы систем, европейцы будут серьезно ограничены в своей способности реагировать на угрозы», — отмечают авторы статьи.

Ранее сообщалось, что Франция настаивает на отказе ЕС от закупок американского оружия. По мнению французских властей, деньги европейских налогоплательщиков должны быть потрачены на военные системы, разработанные и произведенные в Европе.

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