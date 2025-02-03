На Западе испугались реакции Трампа на одно решение стран ЕС

Politico: Отказ ЕС от закупки американского оружия приведет Трампа в ярость

Отказ стран Европейского союза (ЕС) от закупки американского оружия приведет в ярость президента США Дональда Трампа. О реакции политика на возможное решение европейского объединения сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что на этом решении настаивает Франции. По мнению французских властей, деньги европейских налогоплательщиков должны быть потрачены на военные системы, разработанные и произведенные в Европе, однако другие страны ЕС предупреждают о негативной реакции Трампа на такое решение.

«Если на данный момент мы, как ЕС, собираемся инвестировать миллиарды в оборонный потенциал и твердо закрываем дверь для США, как вы думаете, будет ли это хорошо воспринято в Мар-а-Лаго?» — заявил европейский дипломат.

Высокопоставленный французский военный офицер отметил, что идея о «необходимости привлечь США, чтобы они захотели остаться в Европе», является наиболее широко распространенной, при этом инициатива Франции не получит поддержки.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) призвала государства-члены ЕС на закрытом заседании сохранять единство, готовясь к тому, что президент США Дональд Трамп сыграет на их разногласиях для продвижения своей программы «Америка прежде всего».