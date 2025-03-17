Хинштейн рассказал о смятении после назначения врио главы Курской области

Хинштейн рассказал о смятении после назначения врио курского главы

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о смятении после его назначения на пост. Об этом сообщает РБК.

«Когда пришел в область, был в смятении. Льготные лекарства, проваленные нацпроекты, 151 семья участников [СВО] с июля не получила выплаты, [футбольный клуб] «Авангард» на грани банкротства», — вспомнил чиновник.

Врио губернатора региона также отметил, что на данный момент удалось решить ключевые проблемы, однако нельзя сказать, что ситуация стала кардинально иной. Среди причин этого Хинштейн назвал дефицит бюджета.

Ранее Хинштейн заявил, что на территории Курской области действует «корпорация расхищения». Так он охарактеризовал деятельность Корпорации развития Курской области. В частности, он связал с деятельностью организации дефицит лекарств в регионе.