Хинштейн сообщил о скором разрешении на въезд в ряд населенных пунктов Курской области

Хинштейн: Доступ в ряд населенных пунктов могут открыть в течение недели

Доступ в ряд населенных пунктов Курской области могут открыть в течение недели. О скором разрешении на въезд в несколько приграничных сел сообщил врио главы региона Александр Хинштейн на заседании областного правительства, передает ТАСС.

Со слов губернатора, перечень населенных пунктов, куда оперативный штаб ранее ограничил доступ, будет сокращаться по мере работы саперов.

«Рассчитываю, что на этой неделе в ряд населенных пунктов доступ будет открыт», — заявил Хинштейн.

С 15 марта въезд в 122 приграничных населенных пункта Курской области запретили. Как сообщалось ранее, большинство из них расположены в Суджанском районе.