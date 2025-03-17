Мошенники придумали новую схему обмана россиян с квартирами

МВД: Мошенники начали звонить россиянам и предлагать пересчитать квартплату

Мошенники начали притворяться сотрудниками управляющей компании и звонить россиянам с предложением пересчитать квартплату. О новой схеме обмана владельцев жилья предупредили в МВД, пишет РИА Новости.

В основном жертвами злоумышленники выбирают пенсионеров. Незнакомцы звонят пожилым людям, представляются сотрудниками управляющей компании и предлагают уменьшить квартплату, пересчитав оплату по квитанции.

Цель таких мошенников — получить персональные данные, чтобы использовать их, например, для дальнейшего запугивания кредитами и кражей квартиры. «Не верьте. Это мошенничество», — подчеркнули правоохранители.

Ранее управляющий партнер «Maximova & partners» Ольга Максимова предупредила россиян о еще одной схеме обмана с жильем. По ее словам, с помощью искусственного интеллекта злоумышленники подделывают голос и изображение того, кому доверяет владелец жилья.

Жертве сообщают, что его персональные данные попали в сеть. Также мошенники утверждают, что «Госуслуги» владельца недвижимости взломаны, а в отношении его жилья производится попытка рейдерского захвата. Затем под видом сотрудников спецслужб россиян убеждают продать квартиру.