Названа дата вынесения приговора экс-президенту Грузии Саакашвили

Суд 17 марта вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили

Тбилисский городской суд в понедельник, 17 марта, вынесет приговор экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Об этом заявил судья Михаил Джинджолия, пишет РИА Новости.

«Резолютивная часть будет объявлена в понедельник, 17 марта, в 11:00 (10:00 мск)», — отметил он.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после того, как вернулся с Украины. Оттуда он добрался на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию. Правоохранители позже задержали его в Тбилиси.

Саакашвили проходит по пяти уголовным делам, по двум из них экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы, по делу о госсрастрате — к девяти годам. Экс-главу государства обвинили в том, что во время своего президентского срока он приобрел на госсредства наручные часы, пиджаки и пальто, а также оплатил учебу своего сына.

В феврале этого года парламент Грузии поддержал создание комиссии по изучению преступлений, совершенных Михаилом Саакашвили во время своего пребывания на посту президента. За данное решение проголосовали 83 депутата, против не высказался ни один.