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12:38, 17 марта 2025Экономика

Потолок в российском театре рухнул после ремонта за миллиарды рублей

В театре драмы Челябинска потолок рухнул после трехлетнего ремонта за ₽1,7 млрд
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: LesdaMore / Shutterstock / Fotodom

В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова рухнул потолок после трехлетнего ремонта за миллиарды рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, обновлять театр начали в 2019 году. Однако к капитальным работам приступили только в 2022-м — тогда спектакли и другие мероприятия пришлось прекратить. Ремонт в рамках национального проекта «Культура» доверили екатеринбургской компании «Юнивест-строй».

Власти Челябинска заявили, что работы обошлись в 1,7 миллиарда рублей. Но в субботу, 15 марта, потолок в театре рухнул. На фото с места происшествия видно, как на полу лежат балки с потолочными плитами. При этом в Министерстве культуры утверждают, что конструкция просто провисла.

Ранее в Воронеже потолок жилой квартиры рухнул прямо на кровать хозяев. Часть потолка обвалилась в спальне одной из квартир и задела кровать. Причину случившегося видят в капитальном ремонте, который проводят этажом выше. Владельцев жилья не было дома в момент обрушения, поэтому никто не пострадал.

Вот это да!
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