Застрявшие на МКС астронавты записали обращение к Трампу и Маску. Они провели на станции полгода вместо двух недель

Маск опубликовал видео с благодарностью от застрявших на МКС астронавтов NASA

Астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уильямс, которые застряли на Международной космической станции (МКС), подготовили новое видеообращение. На него ответил основатель SpaceX и предприниматель Илон Маск.

На видео, опубликованном в сети, космонавты выразили благодарность новой администрации президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю.

«Позвольте мне сказать, что мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и Дональдом Трампом. Мы ценим все, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос», — подметил на видео Уилмор.

Уильямс согласилась с высказыванием Уилмора. Также она заявила, что они надеются на скорое возвращение домой.

Маск же выложил обращение астронавтов на своей странице в соцсети X. Новый пост он сопроводил смайликами в виде сердечек и ракет.

Кадр: NASA / Reuters

Застрявшие на МКС космонавты не впервые высказываются о политике США

Астронавты не впервые высказываются касательно политических событий, особенно в США. Недавно, в частности, Барри Уилмор прокомментировал заявления Маска и Трампа насчет того, что экипаж Starliner «застрял» на МКС по политическим причинам.

Тогда же Уилмор заметил, что астронавты на околоземной орбите часто не посвящены во все тонкости и процессы, о которых знают политики. «Уверен, что у них есть какие-то проблемы, с которыми они имеют дело, информация, которая у них есть, во что мы не посвящены. Так что, когда я размышляю о вашем вопросе, это часть жизни, мы с этим согласны», — заявил астронавт.

Как указывало издание ArsTechnica, космонавты испытывают сейчас огромное уважение к обоим политикам. Речь шла про Трампа и Маска. «Мы ценим их. Мы ценим все, что они делают для нас, для космических полетов, для нашей страны», — сказал Уилмор.

Кадр: NASA / Don Pettit / Reuters

Маск обвинил администрацию Байдена в невозвращении космонавтов на Землю

В марте Илон Маск рассказал, что застрявшие на МКС астронавты могли бы возвратиться на Землю еще полгода назад. «SpaceX могла бы отправить еще один Dragon», — заявил он.

В то же время американский миллиардер добавил, что тогда администрация экс-главы США Джо Байдена отказалась предоставить разрешение на это. По словам Маска, сейчас новый президент Дональд Трамп распорядился иначе — он настоял на скорейшем возвращении домой Уильямс и Уилмора.

5 июня 2024 года корабль Boeing Starliner с астронавтами Уилмором и Уильямс стартовал к МКС. 7 сентября он в беспилотном режиме отстыковался от станции. Космонавты, как уточнялось позднее, вместо нескольких недель провели на станции уже около восьми месяцев. При этом на Землю они должны были возвратиться на Starliner, но из-за многочисленных проблем с кораблем NASA приняло решение отправить их обратно на корабле SpaceX Crew Dragon.

«Роскосмос» еще в сентябре 2024 года предлагал помощь NASA. Тогда же гендиректор госкорпорации Юрий Борисов напомнил, что в декабре 2022 года американская сторона предложила российской команде помощь на фоне инцидента с кораблем «Союз МС-22». Тем временем в США все еще продолжаются расследования проблем Starliner.