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14:45, 18 марта 2025Экономика

Арендовавшие подмосковный коттедж подростки оставили неприятные сюрпризы хозяину

Shot: Подростки разнесли арендованный элитный коттедж в Мытищах на 585 тыс. руб
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Подростки, арендовавшие на выходные элитный коттедж в Мытищах, оставили многочисленные неприятные «сюрпризы» хозяину дома. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Shot.

Речь идет об особняке площадью 1350 квадратных метров. По данным источника, за два дня аренды подростки отдали 190 тысяч рублей. Вечеринку, которую они устроили в коттедже, арендаторы снимали на видео. На сделанных ими записями видно, что подростки дрались, ездили по газону на автомобиле владельца и испортили покрытие, а также мочились в раковину на кухне и на мебель. Кроме того, молодые люди испачкали полы в доме кровью и рвотой и сломали домашнюю сигнализацию.

Общий ущерб, который пришлось возместить подросткам владельцу особняка, составил 585 тысяч рублей. На данный момент разнесенный арендаторами дом восстановили и он вновь сдается в аренду, однако теперь у потенциальных съемщиков спрашивают возраст и количество человек, которые собираются остановиться в нем.

Аналогичная ситуация произошла в Пушкине Ленинградской области в прошлом году. Там компания отдыхающих возрастом 18-19 лет разгромила арендованный коттедж на 1,5 миллиона рублей.

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