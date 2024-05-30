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20:17, 30 мая 2024Экономика

Арендовавшие коттедж россияне оставили неприятный «сюрприз» владельцу

В Пушкине арендаторы разгромили коттедж на 1,5 миллиона рублей

В Пушкине Ленинградской области компания 18-19-летних молодых людей разгромила арендованный коттедж на 1,5 миллиона рублей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

По словам хозяина дома, по приезде арендаторы вели себя вежливо и порядочно. Однако за время своего пребывания компания разнесла дом, оставив собственнику много неприятных сюрпризов: разбитые стекла, окна, вырванные унитазы, выбитые двери, сломанную мебель и телевизоры, пробитые и исписанные кровью и нецензурными словами стены, разбросанные вещи и пол в крови. Кроме того, они проткнули ножом бассейн, а затем вонзили его в стену.

Процесс разгрома чужого дома арендаторы снимали на видео и выкладывали в интернет. На записи можно наблюдать, как один из них разбивает дверь кувалдой. «Добивай ты эту сучку! Ой, как хорошо!» — поддерживал его автор видео. «Кого это мнение ***** [волновало], где она спит? Нормально спит пусть», — сказал еще один разносивший коттедж юноша, ломая ногой детскую люльку.

Переступив порог дома через два дня, кроме многочисленных разрушений, хозяин обнаружил пропажу двух велосипедов, катаны и шашки. Он обратился в полицию, где поделился паспортами арендаторов. Ущерб, который те нанесли имуществу, он оценил в 1,5 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что рэперша Карди Би вместе с бывшим мужем рэпером Offset разгромили особняк, который арендовали вместе.

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      Полина Кислицына
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