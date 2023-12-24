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19:17, 24 декабря 2023Среда обитания

Рэперша Карди Би разгромила арендованный особняк и попала под суд

На рэперов Карди Би и Offset подали в суд за разгром арендованного особняка

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Американская рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) вместе с бывшим мужем, рэпером Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) разгромили особняк, который арендовали вместе. Владелец дома подал в суд на знаменитостей, сообщает TMZ.

Речь идет о шикарном особняке в американском городе Беверли-Хиллз, который звездная пара снимала с начала 2022 года. По словам владельца здания, Карди Би и Offset покинули жилье без предупреждения в октябре — у них остался долг за аренду и коммунальные услуги.

Арендодатель также обнаружил серьезные повреждения имущества — множество царапин на кафельном полу, зацепки на коврах и шторах, сломанную мебель, дыры в стенах, прожженные пятна на столах и шкафах. Стоимость ущерба оценили в 85 тысяч долларов (около 7,8 миллиона рублей). По словам хозяина дома, проблему пытались несколько раз решить, но безуспешно.

Ранее Карди Би предрекла крысиный апокалипсис в Нью-Йорке. Родившаяся и выросшая там рэп-исполнительница сообщила, что в городе сократили расходы бюджета на 120 миллионов долларов, и это ударит по школам, библиотекам и полицейским. Кроме того, отметила она, на пять миллионов урезали расходы бюджета на санитарные нужды.

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      Нина Ташевская
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