Глава СК взял на контроль дело о ненадлежащем отношении к российской роженице

Бастрыкин взял на контроль расследование о гибели новорожденного в Перми

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ненадлежащем отношении к российской роженице, приведшее к летальному исходу новорожденного в одной из больниц Перми. Об этом «Ленте.ру» сообщили следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, речь идет о ЧП, произошедшем в Перми в 2023 году. Тогда одна из местных жительниц была доставлена для родов в городскую больницу. В результате ее ребенок не выжил. Правоохранители возбудили уголовное дело, однако, в 2025 году россиянка обратилась к Бастрыкину в онлайн-приемной, где рассказала о том, что расследование дела затянулось.

Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления ведомства Денису Головкину принять меры для завершения расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад об этом. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Якутии началась проверка после сообщения о подмене здорового ребенка на больного в родильном доме.