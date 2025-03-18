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09:25, 18 марта 2025Силовые структуры

Глава СК взял на контроль дело о ненадлежащем отношении к российской роженице

Бастрыкин взял на контроль расследование о гибели новорожденного в Перми
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о ненадлежащем отношении к российской роженице, приведшее к летальному исходу новорожденного в одной из больниц Перми. Об этом «Ленте.ру» сообщили следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, речь идет о ЧП, произошедшем в Перми в 2023 году. Тогда одна из местных жительниц была доставлена для родов в городскую больницу. В результате ее ребенок не выжил. Правоохранители возбудили уголовное дело, однако, в 2025 году россиянка обратилась к Бастрыкину в онлайн-приемной, где рассказала о том, что расследование дела затянулось.

Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления ведомства Денису Головкину принять меры для завершения расследования уголовного дела в кратчайшие сроки и представить доклад об этом. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Якутии началась проверка после сообщения о подмене здорового ребенка на больного в родильном доме.

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