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19:28, 18 марта 2025Забота о себе

Людей с мигренью призвали отказаться от некоторых продуктов

Невролог Мальцев: Кофе и выдержанные сыры могут спровоцировать приступ мигрени
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Некоторые продукты могут спровоцировать приступ мигрени, предупредил невролог, врач первой категории Игорь Мальцев. Их специалист перечислил в разговоре с «Газетой.Ru».

Прежде всего Мальцев призвал людей с мигренью полностью отказаться или сократить до минимума потребление напитков с кофеином. По его словам, исследования показали, что исключение кока-колы, чая и кофе помогает избавиться от головной боли в 92 процентах случаев. Кроме того, доктор посоветовал ограничить количество шоколада в рационе, так как он тоже содержит кофеин.

Нежелательными при мигрени невролог назвал и выдержанные сыры, такие как пармезан, фета, бри, чеддер. «Причина — тирамин, образующийся при созревании сыра. Чем дольше выдерживается сыр, тем выше содержание тирамина», — объяснил врач.

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Также Мальцев посоветовал людям с мигренью минимизировать потребление красного вина, пива, виски, шампанского и продуктов с большим количеством искусственных подсластителей и соли в составе: сосисок, ветчины, маринованных продуктов. Кроме того, по словам невролога, риск приступа головной боли повышается при употреблении холодных и замороженных продуктов (мороженого, холодных смузи, ледяных напитков), особенно после интенсивной физической активности.

Ранее врач-невролог Ксения Шевцова указала на неожиданный фактор, повышающий риск болезни Альцгеймера. По ее словам, этот нейродегенеративный недуг имеет научно доказанную связь с хроническими головными болями и недостатком сна.

Вот это да!
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