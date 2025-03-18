Людей с мигренью призвали отказаться от некоторых продуктов

Невролог Мальцев: Кофе и выдержанные сыры могут спровоцировать приступ мигрени

Некоторые продукты могут спровоцировать приступ мигрени, предупредил невролог, врач первой категории Игорь Мальцев. Их специалист перечислил в разговоре с «Газетой.Ru».

Прежде всего Мальцев призвал людей с мигренью полностью отказаться или сократить до минимума потребление напитков с кофеином. По его словам, исследования показали, что исключение кока-колы, чая и кофе помогает избавиться от головной боли в 92 процентах случаев. Кроме того, доктор посоветовал ограничить количество шоколада в рационе, так как он тоже содержит кофеин.

Нежелательными при мигрени невролог назвал и выдержанные сыры, такие как пармезан, фета, бри, чеддер. «Причина — тирамин, образующийся при созревании сыра. Чем дольше выдерживается сыр, тем выше содержание тирамина», — объяснил врач.

Также Мальцев посоветовал людям с мигренью минимизировать потребление красного вина, пива, виски, шампанского и продуктов с большим количеством искусственных подсластителей и соли в составе: сосисок, ветчины, маринованных продуктов. Кроме того, по словам невролога, риск приступа головной боли повышается при употреблении холодных и замороженных продуктов (мороженого, холодных смузи, ледяных напитков), особенно после интенсивной физической активности.

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