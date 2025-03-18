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06:30, 18 марта 2025Бывший СССРЭксклюзив

Описано влияние поражения в Курской области на ВСУ

Полковник Литовкин назвал поражение в Курской области катастрофой для ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вторжение в Курскую область и поражение в этом регионе стало катастрофой для Вооржуенных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он также заметил, что поражение потерпела не только Украина, но и НАТО.

«Это заметно повлияет на политику Киева. Ему придется признать, что эта авантюра привела к гибели 70 тысяч человек, огромным потерям боевой техники. И все это ни к чему не привело, закончившись катастрофой», — сказал Литовкин.

Полковник подчеркнул, что вторжение в Курскую область не могло бы состояться без поддержки Украины странами НАТО, потому поражение в российском регионе потерпел не только Киев, но и страны альянса.

«Это катастрофа и Брюсселя, и Вашингтона. Это поражение тактики НАТО, боевого потенциала этих стран. И это очень важно. Знающие люди понимают, что провал в Курской области бросает тень не только на Киев, но и на все эти структуры,» — заключил Литовкин.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал число остающихся под контролем ВСУ сел в Курской области. По его словам, противник пытается удержать любыми силами и средствами три населенных пункта.

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