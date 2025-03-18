В Казахстане захотели проверить местные проекты от USAID

МИД Казахстана изучит проекты от USAID на соответствие заявленным целям

МИД Казахстана создал специальную рабочую группу для изучения проектов от федерального агентства по международному развитию США (USAID) на соответствие заявленным целям. Документ об этом опубликован на сайте парламента республики.

Инициатива на проведение аудита поступила от депутатов правящей партии AMANAT. Они требуют раскрыть полную информацию о получателях денег из зарубежа и об их использовании.

По информации Госдепартамента США, в Казахстане сейчас реализуются 28 долгосрочных программ USAID. На них выделено около 26 миллионов долларов. Однако реальные суммы могут быть выше, гласит ответ на депутатский запрос.

13 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с комиссаром из Евросоюза по международному сотрудничеству Йозефом Сикелой. «Казахстан остается основным партнером Евросоюза в Центральной Азии», — заявил Токаев в ходе встречи.