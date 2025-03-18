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19:40, 18 марта 2025Мир

Республиканцы выбрали преемника Трампа

Сенатор Бэнкс: Вэнс может стать преемником Трампа на выборах 2028 года
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bonnie Cash / CNP / Globallookpress.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать преемником действующего американского лидера Дональда Трампа на выборах 2028 года. Об этом заявил сенатор Джим Бэнкс, его слова передает Axios.

«Я считаю, на данный момент неизбежно то, что Вэнс станет кандидатом от Республиканской партии в 2028 году», — поделился мнением конгрессмен.

По словам Бэнкса, Вэнс является будущим движения «Америка прежде всего», поскольку он« уже зарекомендовал себя как достойный кандидат».

15 марта Вэнс заявил, что в настоящий момент не задумывается о президентской кампании. Политик подчеркнул, что сосредоточен на качественном выполнении своей нынешней работы.

Также сообщалось, что Трамп остался доволен вице-президентом после его перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вот это да!
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