Российский олигарх продал роскошный пентхаус в США с большой скидкой

NYP: Валерий Коган продал пентхаус в Нью-Йорке за $33,9 млн

Российский олигарх Валерий Коган продал свой роскошный пентхаус в Нью-Йорке с большой скидкой. Об этом сообщает New York Post.

Финальная стоимость сделки составила около 33,9 миллиона долларов. Сумма оказалась почти вдвое меньше изначальной цены — когда объект впервые вышел на рынок в 2023 году, он оценивался в 65 миллионов долларов.

Пентхаус находится на 40-м этаже жилого здания в историческом районе Централ-Парк Вест. Площадь жилья составляет 500 квадратных метров, внутри есть четыре спальни и три ванных. Изначально в стоимость также входили однокомнатная квартира и студия, находящиеся по соседству, однако позже Коган выставил их на продажу отдельно менее чем за пять миллионов долларов каждый.

Ранее российский миллиардер, совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин продал дома в США. Объект располагается недалеко от города Майами-Бич во Флориде. Стоимость сделки составила рекордные для округа 120 миллионов долларов.