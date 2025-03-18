Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 18 марта 2025Бывший СССР

В Казахстане президент создал агентство по атомной энергии

Президент Казахстана Токаев создал агентство по атомной энергии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Президент Казастана Касым-Жомарт Токаев создал Агентство по атомной энергии, подписав указ о мерах по совершенствованию системы государственного управления. Указ передает ТАСС.

Новая структура будет подчиняться и отчитываться непосредственно перед президентом и возьмет на себя часть функций Министерства энергетики республики. Возглавит его бывший министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Функциями агентства будут использование атомной энергии, обеспечение радиационной безопасности населения, а также создание и функционирование Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

В октябре 2024 года в Казахстане прошел референдум о строительстве первой атомной электростанции, большинство голосовавших поддержали эту инициативу. Станцию планируют построить в Алма-Атинской области.

Ранее Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, где лидеры обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах.

    Обсудить
    Последние новости

    «Европа дрожит». Все подробности разговора Путина и Трампа, который состоится через несколько часов

    Россияне признались в привычке фотографировать утюги

    Следователь начал проверку после падения стены на рабочего на российской киностудии

    Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

    В Сербии оценили предстоящий разговор Путина и Трампа

    Почти треть украинцев оказалась разочарована властью

    Антон Миранчук заскучал в Швейцарии

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Раскрыто состояние Виторгана после операции

    Российский губернатор сообщил об отставке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше