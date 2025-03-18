В Казахстане президент создал агентство по атомной энергии

Президент Казахстана Токаев создал агентство по атомной энергии

Президент Казастана Касым-Жомарт Токаев создал Агентство по атомной энергии, подписав указ о мерах по совершенствованию системы государственного управления. Указ передает ТАСС.

Новая структура будет подчиняться и отчитываться непосредственно перед президентом и возьмет на себя часть функций Министерства энергетики республики. Возглавит его бывший министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Функциями агентства будут использование атомной энергии, обеспечение радиационной безопасности населения, а также создание и функционирование Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

В октябре 2024 года в Казахстане прошел референдум о строительстве первой атомной электростанции, большинство голосовавших поддержали эту инициативу. Станцию планируют построить в Алма-Атинской области.

Ранее Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, где лидеры обсудили совместные проекты в торгово-экономической и энергетической сферах.