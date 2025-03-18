Захарова оценила условие Путина для урегулирования конфликта на Украине

Захарова согласилась с условием Путина для урегулирования конфликта на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине, которое назвал президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Она опубликовала свою реакцию в Telegram-канале.

В своем посте Захарова процитировала фрагмент заявления, размещенного на сайте Кремля, в котором говорится, что «ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву».

Официальный представитель МИД полностью согласилась с этим, отреагировав на заявление с помощью эмодзи, означающим «100 процентов».

Ранее Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Отмечается, что Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.