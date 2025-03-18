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21:13, 18 марта 2025Мир

Захарова оценила условие Путина для урегулирования конфликта на Украине

Захарова согласилась с условием Путина для урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова оценила ключевое условие для урегулирования конфликта на Украине, которое назвал президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Она опубликовала свою реакцию в Telegram-канале.

В своем посте Захарова процитировала фрагмент заявления, размещенного на сайте Кремля, в котором говорится, что «ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву».

Официальный представитель МИД полностью согласилась с этим, отреагировав на заявление с помощью эмодзи, означающим «100 процентов».

Ранее Владимир Путин поддержал идею Дональда Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Отмечается, что Путин сразу дал российским военным соответствующую команду.

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