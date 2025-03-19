В России назвали потенциального покупателя крупного железнодорожного перевозчика

РИА Новости: Потенциальным покупателем Globaltrans является российский инвестор

Потенциальным покупателем активов крупного железнодорожного перевозчика — компании Globaltrans — является российский стратегический инвестор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей логистической фирмы.

Ранее оператор анонсировал созыв акционеров 3 апреля для обсуждения продажи активов Globaltrans компании «Трансатлант». Сумма возможной сделки оценивается в 766,8 миллиона долларов. Представители ж/д перевозчика отметили, что потенциальный покупатель активов заинтересован в дальнейшем развитии операционного бизнеса.

В случае одобрения сделку оформят в виде договора купли-продажи. Соглашение заключат с российским закрытым паевым инвестиционным фондом, резюмировали в Globaltrans. «Потенциальный покупатель — российский стратегический инвестор», — заключили в компании.

В середине января 2024 года агентство «Интерфакс» сообщило о выкупе инвестиционной компанией Aqniet Capital из Казахстана долей основных акционеров Globaltrans. Предыдущими владельцами 26,19 процента ценных бумаг одной из крупнейших логистических компаний РФ являлись бизнесмены Никита Мишин, Константин Николаев и Сергей Мальцев. Их доли выкупила принадлежащая казахстанскому предпринимателю Кайрату Итемгенову компания. Ей также перешли акции еще одного сооснователя компании, Александра Елисеева, и доли несвязанного акционера. После этого Aqniet Capital завладела 31,62 процента капитала и голосующих акций Globaltrans.