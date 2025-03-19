В России представили новый зенитный ракетный комплекс. На что он способен и зачем нужен?

Концерн «Калашников» представил заказчику новый ЗРК «Крона» для борьбы с дронами

«Калашников» представил новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия «Крона», способный поражать дроны. Об этом сообщили в концерне.

Среди представленных образцов оказались боевой модуль, двухдиапазонный радиолокационный комплекс и автоматизированное рабочее место командного пункта управления.

«Опыт противодействия большим и малым беспилотным летательным аппаратам противника, полученный в ходе спецоперации, навел нас на идею создать новый маневренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные вражеские беспилотники и крылатые ракеты» — рассказал гендиректор концерна Алан Лушников.

Алан Лушников Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В феврале «Калашников» представил «Крону-Э» в Абу-Даби

Как сообщалось в начале февраля 2025 года, «Калашников» впервые представит зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Крона-Э» на международной выставке IDEX 2025. Выставка прошла с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Пояснялось, что ЗРК территориальной противовоздушной обороны предназначен для прикрытия важных объектов от воздушного нападения. Основными целями «Кроны» являются беспилотники среднего класса. Боевая машина ЗРК построена на шасси колесного бронетранспортера.

«"Крона-Э" — это комплекс средств обнаружения, управления и автоматизированных мобильных боевых машин или стационарных боевых модулей, оснащенных средствами поражения, объединенных между собой в единую систему. Средствами поражения ЗРК являются зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333», — рассказывали в концерне.

«Калашников» поставил первые дроны «КУБ» в 2025 году

Также ранее стало известно, что концерн «Калашников» выполнил первую поставку дронов-камикадзе «КУБ» в этом году. В компании рассказали, что поставка была выполнена в рамках государственного контракта в полном объеме.

Концерн также напомнил, что в 2024 году производство аппаратов увеличили в десять раз. Тогда же был заключен первый контракт на поставку «КУБ-Э» за рубеж.

Дроны «КУБ» предназначены для поражения бронетехники в тактической глубине противника. «КУБ-Э» развивает скорость до 130 километров в час, а радиус действия аппарата составляет 25 километров.

Кроме того, ранее сообщалось, что «Калашников» отправил «антидроновые» ружья MР-155 в зону СВО. Это вооружение отправят военнослужащим одной из инженерно-саперных частей. MР-155 будут использовать для прикрытия бойцов во время выполнения задач.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Иностранные заказчики проявили интерес к российским ЗРК

Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским зенитным ракетных комплексам (ЗРК) С-400, «Антей-4000», С-350Е «Витязь», «Викинг» и «Тор-М2К/Э2», утверждали в концерне Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Как отмечалось, интерес обусловлен как применением оружия российского производства в ходе специальной военной операции, так и его успехами на Ближнем Востоке. Собеседник добавил, что корпорация предлагает иностранным заказчикам полный послепродажный цикл обслуживания техники военного назначения.

Военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходаренок также заявлял, что американский комплекс противовоздушной обороны Patriot уступает российской зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400 «Триумф» по боевым качествам. Обозреватель отметил, что С-400 показала себя в бою очень хорошо, а также добавил, что к этой системе присматриваются.