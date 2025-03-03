«Калашников» отправил «антидроновые» ружья в зону СВО

«Калашников» отправил ружья MР-155 12-го калибра в зону СВО

Ижевский механический завод концерна «Калашников» передал партию гладкоствольных самозарядных ружей MР-155, которые отправят в составе гуманитарной помощи от профсоюзов Удмуртии российским бойцам в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в концерне.

«Охотничьи ружья МР-155 калибра 12х76 миллиметров производства АО "ИМЗ", которые в зоне СВО применяют для борьбы с вражескими дронами, а также боеприпасы к ним приобретены на пожертвования, собранные профсоюзными организациями предприятий Ижевска, в том числе Ижмеха и завода "Калашников"», — говорится в сообщении.

«Антидроновые» ружья отправят военнослужащим одной из инженерно-саперных частей. MР-155 будут использовать для прикрытия бойцов во время выполнения задач.

В сентябре 2024 года боец спецназа «Ахмат» с позывным Пират рассказал, что специальные антидроновые патроны 12-го калибра хорошо показывают себя в зоне спецоперации. Боеприпас содержит свинцовые сегменты, соединенные кевларовой нитью. Металлические элементы поражают корпус дрона, а нить запутывается, выводя из строя винты.