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11:07, 19 марта 2025Силовые структуры

Врач из Подмосковья приревновал супругу и расправился с ней на глазах двух детей

В Подмосковье врач скорой помощи зарезал супругу из ревности на глазах их детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Суд заключил под стражу 37-летнего жителя Павловского Посада, который приревновал свою супругу и в ходе конфликта несколько раз ударил ее ножом. Женщина не выжила. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Предварительно, все произошло 16 марта. Супруги находились у себя в квартире в Павловском Посаде, когда между ними возникла ссора на почве ревности. В ходе конфликта муж нанес жене несколько ударов ножом. Он уже во всем сознался.

Как уточняет «МК», мужчина работал врачом скорой помощи и в последнее время часто выпивал. Преступление он совершил на глазах двух дочерей в возрасте 11 и 13 лет. Одна из них и позвонила в полицию.

Всего в семье воспитывается четверо детей. Ранее погибшая уже обращалась в правоохранительные органы из-за избиений мужа, но всегда забирала заявления.

Ранее на Алтае мужчина отрезал часть уха полуторагодовалому сыну сожительницы из-за невозможности уснуть.

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