Зеленский подтвердил попытки ВСУ войти в Белгородскую область

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские вооруженные силы действительно предпринимали попытки проникновения на территорию Белгородской области. Это заявление он сделал во время пресс-конференции, посвященной итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ходе брифинга один из журналистов попросил Зеленского прокомментировать распространяемую в СМИ информацию о возможной военной операции Украины в приграничном российском регионе. В ответ украинский президент признал попытки бойцов ВСУ проникнуть в область.

Есть там операция: кому-то кажется, что кто-то побежал, а где-то в другом уголке зашел. Это абсолютно понятные наши стратегические шаги

Владимир Зеленский Президент Украины

Он пояснил, что действия украинской армии связаны с наступлением российских войск на территории Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

ВСУ вновь попытались прорваться в Белгородскую область

Тем временем 19 марта стало известно о новом наступлении украинских войск в приграничном районе. По информации блогера Юрия Подоляки, ВСУ предприняли две атаки на село Демидовка ночью и утром 19 марта. Однако обе попытки прорваться через российскую границу завершились неудачей. В результате украинская сторона потеряла реактивную систему залпового огня «Град» и три бронемашины, включая танк.

Блогер также отметил, что украинская армия стала осторожнее расходовать западную военную технику после предыдущих провалов. Так, в одной из атак бойцы ВСУ использовали квадроциклы вместо бронетехники.

В сети появились видеозаписи боевых столкновений

В интернете распространились кадры отражения очередной попытки ВСУ прорваться на российскую территорию. Видео опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», который связан с российскими военными подразделениями в регионе. На записях, снятых средствами объективного контроля, видно, как российская авиация наносит удары по двум украинским багги. В другом эпизоде запечатлен взрыв, вызванный попаданием по технике ВСУ.

Кроме того, в сети было опубликовано еще одно видео атаки украинских войск. На кадрах видно инженерную машину разграждения (ИМР), которая пытается преодолеть противотанковые заграждения («зубы дракона»). Однако российский беспилотник поражает технику, после чего один из украинских военных покидает машину и скрывается. Как утверждается, запись была сделана 18 марта, а впоследствии подбитая ИМР была полностью уничтожена.

Целью атак стала попытка повлиять на переговоры Путина и Трампа, заявили в Минобороны России

По данным Минобороны России, 18 марта ВСУ предприняли несколько попыток прорыва через границу. Всего было зафиксировано пять атак, но они не увенчались успехом. Одна из наиболее продолжительных атак произошла с 17:30 до 18:45 по московскому времени. Потери украинских войск составили до 60 человек, а также танк, три инженерные машины, автомобиль и семь бронемашин. После этого оставшиеся украинские силы были рассеяны, а дальнейшие атаки прекратились.

Российское военное ведомство заявило, что цель наступления ВСУ заключалась в создании напряженной обстановки накануне разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Однако украинской армии не удалось пересечь российскую границу, и «провокация киевского режима накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана». В отражении атак принимали участие подразделения группировки войск «Север», отвечающие за защиту приграничных районов.