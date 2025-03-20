Названы самые счастливые и несчастные страны мира. Почему Россия стала счастливее, а Америка опустилась на худшее место в истории?

Россия уступила Литве и Казахстану и заняла лишь 66 место в рейтинге счастья

Опубликован очередной «Всемирный доклад о счастье» (World Happiness Report), в котором дается оценка уровню счастья почти во всех странах мира. Доклад составляют по заказу ООН, данные собирает агентство Gallup, а анализом занимается Исследовательский центр благополучия при Оксфордском университете. Россия несколько улучшила показатели, но все равно уступила нескольким постсоветским странам. Впрочем, результаты Китая и США тоже оставляют желать лучшего: Китай проиграл даже Тайваню, а Соединенные Штаты показали худший результат за всю историю рейтинга.

Скандинавия по-прежнему лидирует в рейтинге

Первая десятка рейтинга не претерпела существенных изменений с прошлого года: самые счастливые люди по-прежнему живут в Северной Европе. Финляндия восемь лет подряд держится на первом месте. За ней идут Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды (это единственная западноевропейская страна, занявшая такую высокую позицию). Семерку замыкает Норвегия.

Помимо скандинавов, в десятку вошли Мексика и Коста-Рика. У Мексики десятое место, Коста-Рика заняла шестое. На восьмом месте каким-то образом удержался Израиль — жителей этой страны, похоже, не способны поколебать ни война, ни террор. Правда, есть важная деталь: палестинцев считали отдельно, и им, судя по данным отчета, куда хуже. Палестина в этом году заняла 108-е место в рейтинге.

Самой счастливой страной в Азии оказался Тайвань, занявший 27-е место. Если судить по новостям, у его жителей должна быть масса причин для беспокойства, но они все равно куда довольнее материковых китайцев: КНР расположился на 68-м месте, то есть на 41 позицию ниже. Гонконг, формально являющийся частью Китая, находится на 86-м месте.

Список замыкают Сьерра-Леоне, Ливан, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Йемен, Коморские Острова и Лесото. Самое последнее место в рейтинге занял Афганистан, причем в отчете особо отмечается, что оценка благополучия, которую давали жительницы этой страны, куда ниже, чем у мужчин.

Литовцы оказались самыми счастливыми на постсоветском пространстве

Россия заняла 66-е место в общем рейтинге счастья. Дополнительные показатели раскрывают, что российские респонденты высоко оценили уровень ВВП на душу населения и систему социальной поддержки, но дали низкие оценки доброте окружающих и коррупции.

Счастливее всего живут в Прибалтике и в Казахстане. Помимо Литвы, занимающей 16-е место, в отчете упоминаются Эстония (39-е место) и Латвия (51-е место). Казахстан занял 43-е место.

Россия уступила не только Казахстану, но и Узбекистану, занявшему 53-е место. Среди стран, когда-то входивших в Советский Союз, последнее место заняла Украина — у нее 111-е место

Литва лидирует уже не первый год: в 2024 году литовцев моложе 30 лет признаны самыми счастливыми людьми на Земле. Это удивило их самих: в стране один из самых высоких показателей алкоголизма в Европе. Недавно британский журнал Dazed даже отправил корреспондента в Литву, чтобы посмотреть на этих самых счастливых молодых литовцев. Объяснить, что их так радует, они не смогли.

В богатых странах все меньше счастливых людей

Данные показывают, что сейчас люди в западных индустриальных державах менее счастливы, чем в период между 2005 и 2010 годами. Особенно заметно это на примере США. Сейчас Соединенные Штаты занимают лишь 24 место в рейтинге счастливых стран. Такого низкого показателя не наблюдалось никогда прежде. Для сравнения, в 2012 году США находились на 11 месте.

Пять стран с самым значительным ростом уровня счастья находятся в Центральной и Восточной Европе. Это Сербия, Болгария, Грузия, Латвия и Румыния.

Это явление можно объяснить парадоксом Истерлина, который полвека назад сформулировал экономист Ричард Истерлин. Он заключается в том, что в определенный момент времени счастье напрямую связано с доходом как между странами, так и внутри них. Однако с течением времени уровень счастья не растет пропорционально росту доходов.

Яркий пример — сравнение ВВП на душу населения и места в рейтинге счастья. Финляндия, занимающая первое место по уровню счастья, имеет ВВП на душу населения около 53 тысяч долларов (2023). США с гораздо более высоким показателем в 83 тысячи долларов находятся значительно ниже в рейтинге. Зато Коста-Рика при ВВП всего в 17 тысяч долларов на душу населения демонстрирует высокий уровень счастья.

Авторы доклада перечисляют несколько факторов, которые влияют на счастье сильнее, чем деньги. Как оказалось, благополучие очень зависит от восприятия доброты окружающих и их реальной доброжелательности. Кроме того, очень важны социальные связи

В частности, выяснилось, что люди, которые живут одни и редко обедают с другими, чувствуют себя гораздо несчастнее других. Правда, лишь до определенного предела. В частности, когда в доме больше четырех человек, уровень счастья начинает падать.

Чтобы оценить доброту, людей из разных стран опрашивали, часто ли они занимаются благотворительностью и волонтерством или помогают незнакомым людям. Первые места оказались совсем у относительно небогатых Ямайки (помощь незнакомцам) и Индонезии (благотворительность и волонтерство). Кроме того, третье место по благотворительности заняла Украина — на десятки позиций выше, чем Россия.

Как оценивают счастье в разных странах

Когда у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили о результатах России в World Happiness Report, он только посмеялся и сказал, что не знает, как этот отчёт составляли. Но на самом деле методика известна и довольно проста.

В основе Всемирного доклада о счастье лежит субъективная оценка людьми собственной жизни. Страны ранжируются по самооценкам, усредненным за период 2022-2024 годов. Главный инструмент исследования — вопрос, основанный на «лестнице Кантрила». Респондентов просят представить лестницу, где ступень 10 обозначает лучшую возможную жизнь, а ступень 0 — худшую.

Для объяснения различий между странами исследователи анализируют шесть ключевых переменных: ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность здоровой жизни, свободу принятия жизненных решений, щедрость и восприятие коррупции

Для расчета вклада каждой переменной используется концепция «Дистопии» — гипотетической страны с наихудшими показателями по всем факторам. Это позволяет более точно измерить влияние каждого фактора на общий уровень счастья.

Насколько эта методика точна — это другой вопрос. Есть признаки, которые свидетельствуют, что в лидирующих странах Северной Европы счастливы далеко не все. К примеру, Исландия, по данным 2017 года, занимала первое место в мире по употреблению антидепрессантов. Швеция и Дания входили в первую десятку по этому показателю.

Культурные различия также могут искажать результаты исследования. Разные культуры по-разному интерпретируют понятие «наилучшей возможной жизни», что влияет на оценки по «лестнице Кантрила». В одних странах счастье тесно связывают с личным успехом и достижениями. В других культурах люди склонны занижать оценку своего счастья, если несчастны не только они, но и окружающие.

Интересно, что сами финны, занимающие первое место в мировом рейтинге счастья, часто не считают себя особенно счастливыми. Несколько лет назад Business Insider опросил жителей Финляндии об их отношении к лидерству в рейтинге. Оказалось, что многие финны удивлены своим положением. В ответ на упоминание отчета о счастье они лишь вздыхали и закатывали глаза. «Мы всегда удивляемся, что все еще на первом месте. Каждый год возникает дискуссия: 'Как это возможно?'" — призналась Хели Йименес, старший директор по международному маркетингу в Business Finland.

Эксперты считают, что причина кроется в самой методологии исследования и культурных особенностях. Финны предпочитают описывать себя словом «довольные», а не "счастливые". По мнению Йименес, "финны удовлетворены своей жизнью". Дженнифер Де Паола, социальный психолог и эксперт по финскому счастью, считает, что проблема в самом названии рейтинга. «Вопрос, который задавали участникам, звучит так: 'Насколько вы удовлетворены своей жизнью в данный момент?' — объясняет она. — В нем нет ни слова о счастье».