На двоих россиян возбудили дело за участие в террористической организации

В Серпухове завели дело на двух парней за участие в террористической организации

В Серпухове возбудили дело за участие в террористической организации на молодых людей, пытавшихся поджечь мечеть. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 24 декабря 2024 года двое юношей попытались поджечь мечеть на Пушечной улице. Их план не удался, здание не пострадало, остались следы копоти. Сотрудники полиции обнаружили на месте преступления разбитые и одну целую стеклянные бутылки. По данным Baza, злоумышленниками оказались двое юношей в возрасте 17 и 19 лет.

По данным следствия, они поддерживали ультраправые взгляды и в ноябре 2024 года вступили в организацию NS/WP (National-Socialism/White Power, признана в России террористической и запрещена). Следователи считают, что они принимали участие в нескольких нападениях на мигрантов и снимали это на камеру, а затем решили поджечь мечеть.

Их оперативно задержали после попытки поджога и возбудили уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Затем они были арестованы, а 17 марта возбуждено уголовное дело по статье об участии в террористической организации. Максимальный срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что студента из Москвы обвинили в терроризме по заявлению однокурсника.