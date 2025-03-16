Студента из Москвы обвинили в терроризме по заявлению однокурсника

СК возбудил дело о терроризме в отношении студента из Москвы

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о терроризме в отношении студента из Москвы после заявления однокурсника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственные документы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), частью 1 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и частью 1 статьи 205 ("Террористический акт") УК РФ, в отношении Сафарова Риада Хикметовича», — указано в материалах дела.

По словам защиты, предъявленные обвинения возникли из-за межличностного конфликта и представляют из себя вымысел. Адвокат подчеркнул, что найденное у Сафарова оружие и гранаты являются страйкбольными. Несмотря на это, суд решил арестовать подозреваемого.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение в оправдании и пропаганде терроризма. По данным следствия, в феврале 2023 года мужчина в одной из социальных сетей в открытой группе разместил противозаконную запись.