Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:37, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянина обвинили в оправдании и пропаганде терроризма

В Петербурге мужчине предъявили обвинение в оправдании и пропаганде терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение в оправдании и пропаганде терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, в феврале 2023 года мужчина в одной из социальных сетей в открытой группе разместил запись, которая оправдывала и пропагандировала терроризм.

Он задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичное оправдание и пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее сообщалось, что оправдывающий терроризм россиянин получил срок в колонии.

    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина раскритиковал предложение о 30-дневном перемирии с Украиной. Президент России может дать ответ уже сегодня

    Россиянам назвали обязательные работы на даче после зимы

    Rocket Lab пообещала доставить с Марса все добытые Perseverance образцы

    Хинштейн навестил числившуюся пропавшей в Судже замглавреда газеты

    Усику пригрозили отобрать чемпионский пояс

    Политолог объяснил появление Путина в военной форме

    Нагиев отреагировал на статус главного сигма-боя России

    Песков связал военную форму Путина с завершением боев в Курской области

    На Украине назвали сумму полученного от Канады первого транша

    «Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше