Россиянина обвинили в оправдании и пропаганде терроризма

В Петербурге мужчине предъявили обвинение в оправдании и пропаганде терроризма

В Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение в оправдании и пропаганде терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным следствия, в феврале 2023 года мужчина в одной из социальных сетей в открытой группе разместил запись, которая оправдывала и пропагандировала терроризм.

Он задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичное оправдание и пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее сообщалось, что оправдывающий терроризм россиянин получил срок в колонии.