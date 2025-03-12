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13:07, 12 марта 2025Силовые структуры

Оправдывающий терроризм россиянин получил срок в колонии

На Алтае мужчине дали 4 года за оправдание терактов в Москве и под Белгородом
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На Алтае 25-летний местный житель получил четыре года колонии за оправдание терактов в Москве и Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма»).

Ранее стало известно, что 4 февраля в Алтайском крае 29-летнего мужчину приговорили к пяти годам колонии за призывы к экстремизму. По данным следствия, период с 2021 по 2022 год он неоднократно оправдывал идеологию террористической деятельности. Также в интернете положительно оценивал насильственные действия против россиян и публично призывал к экстремистской деятельности.

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