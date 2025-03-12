Оправдывающий терроризм россиянин получил срок в колонии

На Алтае мужчине дали 4 года за оправдание терактов в Москве и под Белгородом

На Алтае 25-летний местный житель получил четыре года колонии за оправдание терактов в Москве и Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма»).

Ранее стало известно, что 4 февраля в Алтайском крае 29-летнего мужчину приговорили к пяти годам колонии за призывы к экстремизму. По данным следствия, период с 2021 по 2022 год он неоднократно оправдывал идеологию террористической деятельности. Также в интернете положительно оценивал насильственные действия против россиян и публично призывал к экстремистской деятельности.