Подсунувшего москвичу билеты банка приколов при обмене валюты афериста задержали

В Москве задержали афериста, подсунувшего мужчине билеты банка приколов

Полицейские задержали афериста, подсунувшего москвичу при обмене валюты билеты банка приколов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый был задержан 17 марта в Москве.

Ранее стало известно, что потерпевший не стал идти в обменник и решил поменять валюту по объявлению в Telegram. Он встретился с неизвестным человеком и отдал ему 330 тысяч долларов, получив взамен 30 миллионов рублей.

Уже после обмена мужчина обнаружил, что вместо настоящих денег ему вручили билеты банка приколов. В отношении афериста возбуждено дело о мошенничестве.