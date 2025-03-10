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07:20, 10 марта 2025Силовые структуры

В Москве мужчина обменял сотни тысяч долларов на билеты банка приколов

В Москве мужчина обменял доллары на 30 миллионов рублей из банка приколов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Petr Chernov / Russian Look / Global Look Press

В Москве мужчина обменял доллары на билеты банка приколов. Об этом источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости.

Утверждается, что москвич не стал идти в обменник и решил поменять валюту по объявлению в Telegram. Он встретился с неизвестным человеком и отдал ему 330 тысяч долларов, получив взамен 30 миллионов рублей.

Уже после обмена мужчина обнаружил, что вместо настоящих денег ему вручили билеты банка приколов. В отношении афериста заведено дело о мошенничестве.

Ранее в Миассе сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в уличном грабеже. 19-летний местный житель обратился в полицию, заявив, что неизвестные похитили у него из рюкзака сотовый телефон и банкноты из банка приколов.

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